Глава МинВВОТ хочет отменить ограничения в выборе школ и вузов для детей из неподконтрольного Донбасса

Все дети и студенты из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и аннексированного Крыма не должны быть ограничены в выборе учебных заведений и должны иметь доступ к любой школе или вузу по всей Украине. Об этом сегодня, 30 октября, заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда на Форуме единства в Мариуполе, передает пресс-служба ведомства.

«Мы должны подумать над разработкой общей программы для того, чтобы они (дети и студенты из неподконтрольных территорий, – ред.) понимали, что их здесь поддерживают. Мы не можем их ограничивать выбором учебных заведений только определенных, тех, которые есть в определенной доступности территориальной. Нет, для них должна быть открыта вся страна, а возможно, и весь мир», – сказала министр.

Глава МинВВОТ отметила, что школьники и студенты из неподконтрольных территорий, которые хотят получить украинское образование, делают все это «вопреки». «Мы уже думаем над этим и инициируем создание рабочей группы при Министерстве образования для того, чтобы наши дети и в Крыму, и из оккупированного Донецка и Луганска имели возможность учиться в наших школах и высших учебных заведениях», – уточнила Коляда.

Как сообщалось ранее, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что учащимся неподконтрольного украинским властям Донбасса станет доступнее образование на подконтрольной территории Украины. Эти задачи являются приоритетными для Министерства образования и науки Украины в работе с неподконтрольными территориями.

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