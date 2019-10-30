Действовать здесь и сейчас локально: Коляда рассказала о реинтеграции Донбасса

Украине не удастся восстановить старые связи с жителями временно неподконтрольных правительству территорий, для этого нужно строить новые связи. Об этом сегодня, 30 октября, заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда заявила на Форуме единства в Мариуполе, передает пресс-служба ведомства.

«Реинтеграция населения не будет быстрой, этому много лет противостоит российская пропаганда. Мы должны мыслить стратегически на перспективу, но действовать уже здесь и сейчас локально. И первое, что должны делать – работать с молодежью, которая может стать нашим проводником в этом деле. Наша задача, которая является вполне реалистичной, привлечь как можно больше детей получить именно украинское образование, поступать в украинские высшие учебные заведения. И мы делаем все, чтобы упростить их путь к этому», – сказала она.

По данным министра, сейчас дистанционно украинское образование получают около 4,5 тыс. школьников и почти 2 тыс. студентов вузов. И, по мнению Коляды, необходимо способствовать увеличению количества таких учеников. «Для этого нужно упростить правила пересечения линии разграничения», – отметила глава МинВВОТ.

Напомним, ранее Коляда заявила, что все дети и студенты из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и аннексированного Крыма не должны быть ограничены в выборе учебных заведений и должны иметь доступ к любой школе или вузу по всей Украине.

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