Отказ украинских властей от языка ненависти – важный шаг к национальному примирению. Об этом на своем канале Telegram сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в СМИ называют помощником куратора «ДНР» и «ЛНР» Владислава Суркова.

«Отказ украинских властей от языка ненависти – важный шаг к национальному примирению. Шаг необходимый, хотя и недостаточный», – Чеснаков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти намерены изменить информационную политику в отношении жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

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