Качественный европейский транспорт: Мариуполь получит 72 новых низкопольных троллейбуса

Сегодня, 30 октября, представители Коммунального предприятия «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление», компании «Белкоммунмаш» и «БКМ-Украина» подписали контракт с консорциумом по поставке 72 новых низкопольных троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Такого системного подхода к реформированию транспортной модели нет в Украине. Главная цель – чтобы мариупольцы почувствовали, что такое качественный европейский транспорт», – заявил присутствующий на мероприятии Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Общая сумма контракта – 15,2 млн евро. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил 12,2 млн. Грантовые средства «E5P» составляют 3 млн евро. Он предусматривает поставку 72 троллейбусов, из них 15 – с автономным ходом 20 км.

По информации пресс-службы, первая партия из 12 единиц транспорта должна поступить в Мариуполь уже через 12 недель.

По словам первого заместителя генерального директора по производству компании «Белкоммунмаш» Дмитрия Паркова, Мариуполь особенно важен для компании. «Именно поэтому выполнению контракта будет отдан приоритет. Он добавил, что данные троллейбусы – одни из лучших в мире по техническим показателям. Они работают на автономном ходу, заряжаются от контактной сети. Транспорт будет оборудован wi-fi, современными системами кондиционирования и учета пассажиропотока», – говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполь каждую неделю партиями прибывают новые автобусы в рамках реализации проекта города и Международной финансовой корпорации (IFC). Сейчас их количество насчитывает 43 единицы транспорта малой и большой вместимости.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: