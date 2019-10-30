За комментарии в соцсетях: В Донецке «МГБ ДНР» арестовало блогера

Сегодня, 30 октября, в Донецке арестован местный блогер, публикующийся под ником «Сеня Анатолич Варм». Об этом в соцсетях сообщил член «общественной палаты ДНР» Александр Болотин.

Примерно в 13:00 «Сеня Анатолич Варм» на своей странице в соцсети опубликовал краткий пост: «Меня хочет задержать мгб».

После этого поста блогер уже не отвечал на комментарии своих подписчиков. Большинство из них считали, что «МГБ ДНР» («министерство государственной безопасности») не решится на арест мужчины. «Если они посмеют это сделать, будет большой шум в соцсетях. Не думаю, что они решался на такое. Держитесь, мы с вами!», – считала Елена.

Некоторые посчитали, что это домыслы самого дончанина:

Лика: «Да ладно. Это они сами тебе сказали? Обычно они сразу это делают»;

Николай: «Сеня, не кипешись! Если что, уходи в несознанку)))».

Также подписчики советовали оперативно уезжать из «ДНР»:

Людмика: «Сваливай! Бери ребенка, и беги без оглядки!»

Елена: «Не геройствуй. Хватай семью и беги».

После трех часов «молчания» в соцсети блогера, подписчики начали серьезно опасаться за него. «Сеня не откликается. О чем это говорит? Я думаю, что он бы не выставлял бы этот пост на всеобщее обозрение, если бы это не было правдой», – отметил Алекс.

«Сеня Анатолич Варм» не отвечал на телефонные звонки. «Звонила [ему]. Не доступен((», – подтвердила Елена.

Около 19:00 Александр Болотин констатировал: «Всё... Сеня под арестом… [Серьезно] абсолютно! Толком не ясно. За деятельность в ФБ».

Подписчики не сомневаются, что «Сеня Варм» арестован за свою деятельность в соцсетях.

Ольга П.: «Конечно кому понравится возмущение, скоро будем бояться черного воронка!»;

Ольга Е.: «Может, это связано с последними публикациями про зарплаты бюджетников в группе "Донецк без глянца"?.. Властям ДНР это не по нраву... Я, конечно, понимаю, что сейчас не 37-й год, но наши дыровские власти своего народа боятся, в штаны аж с*ут, а то бы комендантский час давно отменили» – Алекс: «Успокойтесь вы со своей группой. Ничего в вашей группе не было написано такого, за что можно арестовать»;

Александр Р.: «Нищенские пенсии, зарплаты! Ужасная демографическая ситуация в ДНР! Больницы без лекарств! А виноват Сеня Анатолич Варм. МГБ ДНР вы идиоты?!»

Нелли: «За деятельность в ФБ? Помогал землякам, на детей деньги собирать на лекарства! За это? Поддерживал слабых, не унывал, писал правду. За это?»

«Ну вот и все. Как это можно назвать? Да и не за группу ["Донецк без глянца"], как многие переживают, его арестовали. Вчера он, совершенно справедливо, как то делается во всех справедливых и нормальных демократических обществах в одном комментарии под одним из постов, не его, задал вопрос – почему на сайтах республики нет портретов некоторых министров. Почему столько засекреченности. Действительно, почему? И в числе непоказанных лиц – ["министр МВД"] Дикий. Ну вот ему и решили сделать "встречу". Так. По-днровски. Как тонтон-макуты», – добавил Алекс.

Отметим, что «Сеня Анатолич Варм» – это псевдоним в соцсетях жителя Донецка, поддерживающего «ДНР», но не согласного с некоторыми моментами реализации данного «проекта». Блогер отличался критикой нынешней «власти ДНР» не столько на своих страницах в соцсетях, сколько в закрытых группах, в комментариях под постами иных местных «оппозиционеров». Судя из предыдущих постов «Сени Варма», он работает в одном из вузов Донецка, скорее всего, в «Донецком национальном университете ДНР».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!