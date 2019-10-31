РФ перебрасывает в «Л-ДНР» спецподразделения и «казаков», – представитель Украины в ОБСЕ

Россия перебрасывает на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса подразделения специального назначения и «казачьи формирования» для усиления незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».

«Через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы проводится скрытое перемещение на временно оккупированные территории подразделений специального назначения и так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск», – заявил Лосовский.

Как отметил дипломат, эти меры командование Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) осуществляет под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которая была начата 21 октября.

«Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с последующим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ», – подчеркнул Лосовский.

По его словам, НВФ продолжают удерживать танки и самоходную артиллерию у линии соприкосновения, маскируя ее от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

«Командование российских оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях в качестве учебного полигона для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе касательно маскировки и скрытому перемещению бронетехники. Оккупанты продолжают скрыто содержать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных БПЛА», – сообщил представитель Украины.

Ранее сообщалось, что «командование» НВФ разрешило снайперам без дополнительных команд обстреливать личный состав подразделений Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения, в том числе, с позиций в «серой зоне».

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