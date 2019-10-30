В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил и средств, – украинская сторона СЦКК (Фото)

Сегодня, 30 октября, на участке разведения № 2 (в районе населенного пункта Золотое-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщается, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке.

Также в районе разведения состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем главы СММ ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном. «Они посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4, где обсудили с жителями ситуацию с безопасностью. Речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении. Как стало известно из общения, местное население поддерживает концепцию разведения сил», – говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, делегация СММ ОБСЕ визит завершила на неподконтрольной правительству Украины территории.

«Командование ООС напоминает, что Золотое-4 не входит в область разведения № 2. Населенный пункт был и остается под контролем украинских войск, а население – под защитой Вооруженных Сил Украины», – резюмировали в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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