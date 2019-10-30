Разведение сил возле Золотого: В штабе ООС рассказали, сколько дней займет процесс

Процесс разведения сил и средств возле Золотого-4 (Луганская обл.) продлится до 30 дней, потому что в частности нужно будет разобрать фортификационные сооружения. Об этом сегодня, 30 октября, в эфире «Громадського» сообщил начальник пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев.

По его словам, со вчерашнего дня, 29 октября, когда началось разведение, обстрелов на этом участке не зафиксировано. «Людям переживать не нужно, все мероприятия, предусмотренные разведением, эти три дня, все проходит под непосредственным контролем, непосредственным руководством представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – как физически они за этим наблюдают, так и с помощью технических средств, квадрокоптеров, беспилотников», – сказал Агеев.

Начальник пресс-центра добавил, что ожидается, что войска отведут за трое суток, однако в целом процесс разведения сил и средств может длиться до 30 дней. «Потому что после этого будут разбирать позиции, разбирать фортификационные сооружения, это довольно длительный процесс», – резюмировал Андрей Агеев.

Как сообщалось ранее, по данным украинской стороны СЦКК, сегодня на участке разведения № 2 (в районе населенного пункта Золотое-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств.

Напомним, накануне в штабе ООС подтвердили, что разведение войск на Донбассе вблизи населенного пункта Золотое-4 началось 29 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что разведение войск на Донбассе, а именно вблизи населенных пунктов Золотое и Петровское, состоится в течение 7-10 дней.

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