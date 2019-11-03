Инсульт – одна из самых распространенных причин смертей на КПВВ: Как распознать

Инсульт – это одна из самых распространенных причин смертей граждан на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) при пересечении линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

«Как правило, симптомы инсульта проявляются неожиданно, а больной может сразу и не понять, что у него случился инсульт. В этом случае жизнь человека может полностью зависеть от помощи окружающих», – говорится в сообщении.

Так, специалисты разъяснили, как распознать неожиданный инсульт. Для этого есть простой тест:

Улыбка. Попросите больного улыбнуться – уголок рта будет опущенный. Язык. Попросите показать язык – у здорового человека он без искривлений. Руки. Попросите поднять обе руки – одна из рук не поднимется. Речь. Попросите повторить простое предложение – речь будет неразборчивой.

Если есть подозрения на инсульт – срочно звоните «103».

Пока едет «скорая»:

уложите больного и немного поднимите голову;

расстегните ремни, воротник и снимите узкие вещи;

по возможности измеряйте артериальное давление.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях по естественным причинам скончались 27 человек. По данным БФ «Право на защиту», на Донбассе за период январь-июнь этого года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека.

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