Птицы-кормилицы: В хосписе для престарелых планируют разводить перепелов (Фото)

В Часов Яре (Донецкая обл.) в хосписе для престарелых планируют разводить перепелов. Волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» закупили 170 птиц, чтобы продавать на местном рынке их яйца и мясо. Деньги пойдут на содержание жителей хосписа.

Сейчас в хосписе проживает 35 человек, которых волонтеры перевозят сюда из «серой зоны». Пожилые люди здесь живут бесплатно.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По словам основателя хосписа Евгения Ткачева, клетки для птиц волонтеры соорудили собственноручно. «Беленькие – это мясная порода, пестрые – это яичная порода. Часть яиц будет идти на продажу для окупаемости [работы хосписа], часть яиц – старикам, особенно тем, кто лежачие, немобильны и с пролежнями, для повышения иммунитета и поднятия защитных сил организма», – сказал он.

«Мы посчитали, что при нынешнем развитии и цен на сельское хозяйство, эти две батареи – два клеточных блока помогут нам финансировать содержание двух человек в хосписе», – отметил Ткачев.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На закупку птиц волонтеры собрали и потратили 10 тыс. грн. «Это одна из наших небольших хитростей или пожеланий для того, чтобы хоспис для наших старичков постепенно перешел на самоокупаемость. Спасибо "Пролиске", которая работает через УВКБ ООН и сейчас нам очень хорошо помогает, но мало ли, что будет завтра, что будет через год. Нам лучше ни от кого не зависеть и продолжать и дальше оказывать старичкам помощь», – рассказал основатель хосписа.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Перепела еще очень молоды и пока только начинают нести яйца, но после того, как птицы подрастут, ожидается, что они будут нести около 150 яиц в день, которые можно будет выращивать в инкубаторе.

Отделение хосписа для немобильных пожилых людей открыли 1,5 месяца назад. Сейчас здесь живут 5 пожилых людей. Рядом волонтеры приобрели еще одну квартиру, которую планируют оборудовать под хоспис. В ней уже сделали ремонт.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«В сотрудничестве "Пролиски" с благотворительным фондом "Славянское сердце" нам сюда иногда присылают на время старичков, которые переживают семейное насилие, которых избивают дети, внуки, забирая пенсию. Нам на какое-то время отправляют таких старичков, чтобы они подлечились, отдохнули морально и подкормились», – сообщил Ткачев.

На содержание одного человека в хосписе нужно от 2 до 5 тыс. грн в месяц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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