В Мариуполе специалисты рассказали, как создать резюме и получить желаемую работу (Видео)

Как создать резюме так, чтобы получить желаемую работу. Качественное написание портфолио имеет свои нюансы и особенности. В Мариуполе специалисты разъяснили, какой вид самопрезентации наиболее действенный и что обязательно нужно указать чтобы заинтересовать работодателя.

Так, студент из Мариуполя Виктор Славков учится на архитектора, но уже сейчас хочет найти работу. Правда, не по специальности.

«Сейчас мои навыки в строительстве не так хороши, поэтому, я хотел бы найти работу по своему хобби. Мое хобби – это разработка полиграфической продукции, визиток, логотипов. Я регистрировался на сайте фрилансеров. Там есть подработки, но это не полноценная работа, как бы мне хотелось. Вакансии искал, а вот резюме никогда не составлял. Да и написать его – не так просто», – рассказывает Виктор.

По словам специалистов, стандарта в составлении резюме нет. Но есть пункты, которые обязательно нужно указать.

«Цель указывается, на какую должность человек претендует, либо в какой сфере. Указываются его контактные данные в самом начале, что бы работодатель мог связяться. Далее опыт, навыки, умения и дополнительная информация», – рассказывает заместитель начальника отдела профориентации городского центра занятости Юлия Терещенко.

Чтобы резюме понравилось работодателю, нужно прикрепить фото и вписать личные качества.

«Надо указать изюминку, которая есть у вас, а именно: владение какими-то программами, которые вы знаете. Владение языками. То есть то, что вы можете предложить работодателю и выделит вас среди других», – пояснила специалист городского центра занятости Мария Григорьева.

Также, как уточнили профессионалы, выделиться поможет видеорезюме. «Это повышение конкурентоспособности на рынке труда, которая помогает искать работу, как в городе, так и за его пределами, расширяет зону поиска и соответственно круг работодателей», – комментирует специалист городского центра занятости София Арзуманова.

Как отметил один из работодателей, важно также наличие портфолио.

«Очень важно портфолио человека, чтобы понять, что он и как делает. Бывает претенденты перечисляют компании, в которых они работали. Возможно агентства или типографии, которые мы знаем и где мы можем поинтерисоваться о человеке», – говорит работодатель Анастасия Твердохлеб.

Специалисты добавляют, что именно качественная подача резюме – это и есть зацепка, которая поможет заинтересовать работодателя.

Источник: ТК «Сигма»

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