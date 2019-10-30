Приватизация на старте: В частные руки перейдут 800 госпредприятий (Видео)

Следующие 5 лет Украину ждет масштабная приватизация. 800 государственных предприятий пойдут в руки украинских и иностранных инвесторов. Верховная Рада уже приняла закон и отменила запрет на приватизацию некоторых из них. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ – и 500 предприятий вскоре получит Фонд госимущества.

«Мы уменьшаем роль государства в экономике там, где она не является эффективной», – заявил Зеленский.

Бизнесу – новые возможности, украинцам – рабочие места.

«В результате этого работы станет больше, зарплаты станут выше, пойдут инвестиции. Нам нужно доказать всему миру и, прежде всего, украинцам, что мы приватизируем чисто, прозрачно», – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Объекты, за которые государство будет просить менее 250 млн грн, пойдут с молотка на площадке «Прозорро». Те, что можно продать дороже четверти миллиарда – сначала будут переданы в Фонд госимущества, а специальные советники организуют приватизацию. «Получаем информацию, помогаем собирать информацию на предприятиях и дальше идет решение о стартовой цене, об других дополнительные условиях или их отсутствии», – пояснил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

Иностранцы ждут четкое предложение – перечень предприятий, которые Украина готова передать в частные руки.

«Безусловно, уже есть инвесторы, которые готовы заходить на украинский рынок в различные отрасли. Это и производство продукции, IT-сфера, биотехнологии. Также, если будет достаточно запаса металла-стали, Украина может заинтересовать всемирные компании в новом для себя направлении, это смарт-производство. Это шаг вперед», – говорит генеральный Директор TIU Canada Майкл Юркович.

Но прежде, чем ответить «да» на предложение Украины, иностранный бизнес все хорошо просчитает. Труднее всего будет с убыточными компаниями. Если на них кто-то и положит глаз, то, скорее, предложит умеренную цену.

«Если это неприглядный актив, то и цена не будут очень высокой. Продадут по рыночной цене, а затем новые владельцы будут в них инвестировать, будут их развивать», – считает основательница и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарна.

Неприбыльные, но стратегически важные объекты, с молотка не пойдут. К примеру, заводы по производству и ремонту оружия, военной техники, газотранспортная система, дороги – государство из-под контроля не выпустит.

«Эти вещи нельзя приватизировать и наоборот, их нужно развивать в независимости от того, являются ли они прибыльными или нет. По всему должна быть стратегия, когда есть стратегия – тогда понятно, что делать», – отметил министр Милованов.

Часть энергетических госпредприятий должны быть приватизированны. И инвесторам нужны не только обещания. Они хотят гарантий. «Они хотят рыночный подход, они хотят правила игры – для всех одинаковые. И они хотят, чтобы никто не мог монополизировать рынок или рыночные отношения», – подчеркивает председатель наблюдательного совета UkraineInvest Даниэль Билак.

Инвесторы не скрывают, что их пугают непрозрачные правила. Рынок электроэнергии на бумаге работает, а в реальности государство все сильнее пытается удержать его на коротком поводке. Цены на свет для населения контролирует государство, а теперь еще на годы вперед хотят определить и тарифы для промышленности.

«Сегодняшнее состояние энергетического рынка, скажем так, не удовлетворяет потребности экономического развития и свободного рынка», – отмечает вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию.

О рисках для инвестиций в энергетику иностранцы жестко говорить не хотят. «Не критикуют только из-за дипломатических причин, чтобы не критиковать государство и чиновников Украины. Наибольшие риски для любого инвестора в какой-либо стране – это не прогнозируемость действий власти, вмешательство власти в бизнес, изменение правил для бизнеса после того, как уже договорились и соответственно подписали какие-то определенные документы», – комментирует эксперт в сфере энергетики Александр Трохимец.

Чиновники уверяют, что инвесторы – украинские и зарубежные – получат четкие правила. И уже объявили, что первых 500 предприятий передают в Фонд госимущества, чтобы впоследствии передать в частные руки.

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