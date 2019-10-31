Памятники Ленину: Преображение в казака, продажа на аукционах (Фото)

На Луганщине памятник Ленину с помощью краски перевоплотили в казака в вышиванке.
В Украине есть и другие примеры перевоплощений: каких только преображений не претерпел Ленин после второй волны декоммунизации. Несколько литров краски – и вместо Ленина за военной частью на Луганщине следит казак. В Одессе Ленин перевоплотился в Дарта Вейдера.
Есть и остатки первой волны, с 90-х: каменные и бронзовые, гипсовые и стальные, разных форм и размеров. В Музее ненужных вещей фигур Владимира Ильича – до 3-х десятков.
За годы декоммунизации в Украине снесли почти 1,5 тыс. памятников Ленину. Одни просто разбили, другие растащили на металлолом. Сегодня же украинцам предлагают заработать, продавая памятники Ленину с аукциона. Как рассказал генеральный директор ГП «Сетам» Виктор Вишнев, нужно обратиться на предприятие, составить договор о добровольной реализации, предоставить описание лота и фото, назвать стартовую цену. После этого начинается онлайн-аукцион.
Торги уже прошли по бронзовому 6-тонному памятнику в Днепропетровской области – его выставило на аукцион коммунальное предприятие для погашения долгов по зарплате. Стартовали с 385 тыс. грн, продали за 500 тыс. грн. От суммы, за которую памятник был продан, 5% забирает «Сетам» за проведение торгов, 10% нужно заплатить в госбюджет.
Напомним, снесенные в Украине памятники Ленину предлагают продать на электронных торгах.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина»
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