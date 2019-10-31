Долги по пенсиям жителей Донбасса: Как идет работа в правительстве

Правозащитники только пытаются наладить взаимодействие с новыми украинскими властями для решения проблем с пенсиями переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

По ее словам, каких-то конкретных результатов, в частности, нового порядка, по которому выплачивалась бы задолженность по пенсиям переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса у властей пока нет, но подготовлен новый законопроект.

«Это переделанный законопроект, который мы уже давно подавали в Верховную Раду, но он даже не был вынесен на первое чтение. В результате он "сгорел" и не будет рассматриваться новой Верховной Радой, поэтому мы решили его доработать, учитывая те моменты и судебные дела, которые мы рассматривали, и то, что за 5 лет у нас накопились огромные долги», – отметила она.

Правозащитница сообщила, что, по состоянию на июль 2019 года долг Пенсионного фонда Украины перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 млрд грн и продолжает расти.

«Как вы знаете, у нас было постановление [Кабинета министров Украины] №335, согласно которому все неполученные пенсии должны выплачиваться по специальному порядку. Этот порядок до сих пор не был разработан», – напомнила Одинцова.

«Новое правительство пока все освоит, а в Министерстве социальной политики очень много проблемных вопросов, и как всегда переселенцы, к сожалению, идут на последнем месте, поэтому на данный момент мы только начинаем коммуникацию и разрабатывать какие-то механизмы, вносить изменения, чтобы они понимали, что, если они не будут ничего делать, эта ситуация только ухудшится», – отметила эксперт.

В новом законопроекте правозащитники предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. В документе также разработан механизм погашения задолженности по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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