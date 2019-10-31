Обрушение железобетонной плиты: В «ЛНР» сообщили о гибели мужчины

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) в результате падения железобетонной плиты погиб мужчина. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«Красный Луч, р-н ул. Космической. В результате обрушения железобетонной плиты, ограждавшей территорию недействующего консервного завода, погиб мужчина 1973 года рождения. Сотрудниками МЧС, при помощи шанцевого и гидравлического аварийно-спасательного инструмента, тело извлечено из-под плиты», – говорится в сообщении.

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