Инвесторы готовы инвестировать в Донбасс, – министр

Экономический форум, который прошел в Мариуполе, показал, что инвесторы готовы инвестировать в подконтрольный Украине Донбасс, несмотря на наличие рядом вооруженного конфликта. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
«Инвесторы будут развивать инфраструктуру, аграрные, IT, а может какие-то другие проекты. Это все можно делать. Инвестору более важны отсутствие коррупции, правила игры и судебная система», – уверен он.
В качестве примера министр развития экономики Украины привел Африку: «Это страна, в которой военная ситуация, ситуация с безопасностью намного хуже, чем в Украине, даже в самых худших точках Украины, но там есть инвестиции. Инвесторы закладывают свои риски в цену, и это небольшое препятствие, чтобы работать с этим».
«Мы должны научиться работать с инвесторами, и важнее, чтобы наши суды работали», – считает Милованов.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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