Инвесторы готовы инвестировать в Донбасс, – министр

Экономический форум, который прошел в Мариуполе, показал, что инвесторы готовы инвестировать в подконтрольный Украине Донбасс, несмотря на наличие рядом вооруженного конфликта. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Инвесторы будут развивать инфраструктуру, аграрные, IT, а может какие-то другие проекты. Это все можно делать. Инвестору более важны отсутствие коррупции, правила игры и судебная система», – уверен он.

В качестве примера министр развития экономики Украины привел Африку: «Это страна, в которой военная ситуация, ситуация с безопасностью намного хуже, чем в Украине, даже в самых худших точках Украины, но там есть инвестиции. Инвесторы закладывают свои риски в цену, и это небольшое препятствие, чтобы работать с этим».

«Мы должны научиться работать с инвесторами, и важнее, чтобы наши суды работали», – считает Милованов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: