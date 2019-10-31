Украина должна выплатить компенсации пострадавшим от войны на Донбассе, – Лутковская

Украина должна выплатить пострадавшим гражданам компенсации, в частности, за разрушенное в результате войны на Донбассе жилье. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

«Переходное правосудие – это не только вопрос привлечения к ответственности или амнистирование кого-то. Это и вопрос о том, как государство будет восстанавливать справедливость на той территории, которую оно не могло контролировать», – говорит она.

«А справедливость нужно восстанавливать и в "серой зоне". И выяснять: кто разбомбил дом, откуда стреляли, кто должен нести ответственность и компенсировать стоимость этого дома», – продолжила Лутковская.

По ее словам, украинские власти должны «установить общие правила игры» для получения компенсации людьми, пострадавшими от вооруженного конфликта на Донбассе, в частности – за разрушенное или поврежденное жилье.

«Сначала государство должно выплатить компенсацию самостоятельно, потому что государство не смогло защитить этих людей, хотя это обязанность государства – защищать честь, достоинство и так далее, согласно Конституции Украины. А потом, если государство считает это возможным, обратиться к стране-агрессору с обратным иском», – считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

«Но сначала государство должно компенсировать те потери, которые люди понесли в результате конфликта, который государство "проморгало" или определенным образом спровоцировало – это уже отдельный вопрос. Это должна установить комиссия истины, которую, я надеюсь, мы создадим в рамках системы переходного правосудия», – заявила Лутковская.

Экс-омбудсмен Украины напомнила, что президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам реинтеграции Донбасса при Комиссии по вопросам правовой реформы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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