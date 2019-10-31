«Динамо» – «Шахтер»: Отчет о матче

В 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» встретился с «Динамо» в Киеве. В истории противостояния клубов это шестое классико, которое проходит раньше финала. За последнюю неделю команды уже провели по 2 матча: синхронные ничьи в еврокубках (с загребским «Динамо» и «Копенгагеном»), а затем и в чемпионате (с «Александрией» и «Карпатами»). В Премьер-лиге «горняки» опережают киевлян на 10 очков, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Хозяева вступили в игру активно, и уже в дебюте Пятов поочередно потянул удары Вербича, Караваева и Беседина. У «оранжево-черных» хорошо работали фланги, где были заметны Болбат и Коноплянка, однако их попытки оставались без завершения. Первыми забили киевляне: на 22-й минуте цели достиг дальний выстрел Сидорчука. Подопечные Луиша Каштру тут же перехватили инициативу и принялись обострять у ворот соперника. Исмаили вышел на ударную позицию, но его попытку заблокировал Кендзера. Вскоре поляк прервал и опасный прострел бразильского защитника, а Коноплянка пробил в Шабанова.

Вторая половина началась с атак «Шахтера»: голкипер киевлян справился с ударом Исмаили, а выстрелы Степаненко и Коноплянки прошли мимо ворот. Динамовцы умело замедляли игру, навязывая борьбу за каждый мяч, но в концовке «оранжево-черные» еще прибавили и в итоге смогли перевести матч в овертайм. Сперва Тайсон со штрафного пробил рядом со штангой, а после удара Степаненко головой хозяев выручил Бущан. За минуту до конца основного времени хозяева остались в меньшинстве (был удален Шепелев), а в компенсированное время «горняки» сравняли счет – после подачи с углового мяч метался по штрафной площади киевлян, пока Тарас Степаненко не нанес точный удар – 1:1.

В начале дополнительного времени Степаненко получил вторую желтую карточку, и составы команд уравнялись. Тут же Пятов спас гостей после удара Гармаша с рикошетом, а Хочолава не дал пробить Попову. Но именно центральный защитник «Динамо» на 109-й минуте забил решающий мяч, головой замкнув подачу корнера. Финальный штурм «Шахтера» успехом не увенчался. 2:1 в пользу «Динамо», которое проходит дальше.

2 ноября во Львове «горняков» ждет матч чемпионата с «Карпатами» (начало в 14:00), после чего подопечные Луиша Каштру начнут готовиться к поединку Лиги чемпионов с «Динамо» (Загреб).

«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) – 2:1 (д. в.)

Киев, НСК «Олимпийский», 34 865 зрителей

Голы: 1:0 Сидорчук (22), 1:1 Степаненко (90+2), 2:1 Попов (109).

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