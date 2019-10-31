Третий за две недели: В Донецк и Луганск прибыл «гумконвой» из РФ

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 31 октября, прибыл 89-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» сообщают, что «гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 89-й по счету, сегодня прибыл в столицу ДНР. В настоящий момент проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе».

В «ЛНР» утверждают, что «автомобили очередного, 89-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск, в ближайшее время начнется их разгрузка. 12 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 129,6 т гуманитарного груза. В его составе – 23 040 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года и от года до трех лет».

Это – третий «гумконвой» за последние две недели.

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!