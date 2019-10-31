В Луганске автомобиль на большой скорости вылетел с дороги (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают луганчане, авария произошла 30 октября вечером в районе Центрального рынка: легковой автомобиль на большой скорости вылетел со своей полосы на другую полосу, а затем – за пределы проезжей части, на клумбу, где сбил ограждение.
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