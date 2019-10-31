Хрупкая конструкция: Эксперт назвал политические риски разведения сил на Донбассе

Украинские власти сильно рискуют, начав процесс разведения сил в Золотом (Луганская обл.), несмотря на протесты ветеранов боевых действий и добровольческих движений. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«Украина пытается развести вооруженные силы и в Золотом, и в Петровском, потому что без этого невозможна встреча и даже апелляция к встречи в Нормандском формате. Эта встреча очень нужна Зеленскому, как демонстрация определенного успеха или прорыва в мирных переговорах по теме войны и мира, поскольку этой встречи не было с 2016 года», – сказал он.

По его мнению, украинским властям не удалось переубедить противников разведения сил и средств на Донбассе, среди которых есть и ветераны боевых действий на Донбассе, и представители радикальных групп общества, поэтому они пошли по другому сценарию.

«Разводятся вооруженные силы, несмотря на то, что в зоне конфликта находятся добровольцы и представители этих организаций. В том же Золотом они остаются до сих пор. Они остаются в зоне конфликта, вооруженные силы разводятся, но люди, которые остаются в этой "серой зоне", в любой момент могут стать или предметом, или объектом провокаций для разжигания конфликта», – считает Бортник.

Политолог допускает, что провокации с занятием позиций после разведения сил и средств в Золотом могут быть и с украинской стороны – с участием противников этого процесса, которые, например, попытаются занять оставленные позиции незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

«Это не лучший сценарий, но сегодня решили, невзирая на всю эту ситуацию, все-таки разводить вооруженные силы, несмотря на то, что обстрелы там были в последние дни. Похожая ситуация может быть и в Петровском. Это очень хрупкая конструкция, которая в любой момент может быть сорвана», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, накануне разведения сил и средств, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований были зафиксированы обстрелы Золотого-4, в результате которых повреждены жилые дома.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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