В ОБСЕ осветили подробности разведения сил и средств в районе Золотого

На участке в районе Золотого происходит разведение сил и средств. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 30 октября.

29 октября наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого. Находясь примерно в 100 м к северо-западу от железнодорожного моста и на южном крае участка разведения, наблюдатели видели, как Вооруженные силы Украины и незаконные вооруженные формирования запустили белые сигнальные ракеты в 12:00 и 12:03 соответственно, что свидетельствовало об их готовности к разведению.

Находясь в том же месте, команды СММ видели 2 зеленые сигнальные ракеты: выпущенную военнослужащими Вооруженных сил Украины и выпущенную НВФ (в 12:15 и 12:17 соответственно), сигнализирующие о начале процесса разведения.

В тот же день в 13:00, находясь на северном крае участка разведения в районе Золотого, команда Миссии видела 15 военнослужащих ВСУ, выезжавших за пределы участка разведения на борту 3 военных грузовиков в северном направлении по автодороге к району примерно в 300 м к северу от участка разведения. В этом месте наблюдатели видели, как вышеупомянутые военнослужащие вышли из грузовиков со своим оружием (автоматами типа АК) и шли к восточной и западной сторонам дороги.

В 14:17 наблюдатели видели, как 6 членов НВФ следовали на юг в направлении неподконтрольного украинским властям Первомайска на борту грузовика вместе со своим оружием (автоматами типа АК) с блокпоста НВФ на южном крае участка разведения.

28 октября на участке разведения беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал примерно 100 противотанковых мин, установленных в полях на запад и восток от автодороги (по оценке, принадлежали вооруженным формированиям). Кроме того, в радиусе 50 м от камеры СММ этот БПЛА также обнаружил 6 знаков, оцененных как предупреждающие знаки о минной опасности (три фиксируются с 28 августа 2019 года).

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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