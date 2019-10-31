В ОБСЕ осветили подробности разведения сил и средств в районе Золотого

На участке в районе Золотого происходит разведение сил и средств. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 30 октября.
29 октября наблюдатели зафиксировали начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого. Находясь примерно в 100 м к северо-западу от железнодорожного моста и на южном крае участка разведения, наблюдатели видели, как Вооруженные силы Украины и незаконные вооруженные формирования запустили белые сигнальные ракеты в 12:00 и 12:03 соответственно, что свидетельствовало об их готовности к разведению.
Находясь в том же месте, команды СММ видели 2 зеленые сигнальные ракеты: выпущенную военнослужащими Вооруженных сил Украины и выпущенную НВФ (в 12:15 и 12:17 соответственно), сигнализирующие о начале процесса разведения.
В тот же день в 13:00, находясь на северном крае участка разведения в районе Золотого, команда Миссии видела 15 военнослужащих ВСУ, выезжавших за пределы участка разведения на борту 3 военных грузовиков в северном направлении по автодороге к району примерно в 300 м к северу от участка разведения. В этом месте наблюдатели видели, как вышеупомянутые военнослужащие вышли из грузовиков со своим оружием (автоматами типа АК) и шли к восточной и западной сторонам дороги.
В 14:17 наблюдатели видели, как 6 членов НВФ следовали на юг в направлении неподконтрольного украинским властям Первомайска на борту грузовика вместе со своим оружием (автоматами типа АК) с блокпоста НВФ на южном крае участка разведения.
28 октября на участке разведения беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал примерно 100 противотанковых мин, установленных в полях на запад и восток от автодороги (по оценке, принадлежали вооруженным формированиям). Кроме того, в радиусе 50 м от камеры СММ этот БПЛА также обнаружил 6 знаков, оцененных как предупреждающие знаки о минной опасности (три фиксируются с 28 августа 2019 года).
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Ветераны готовят мобильные группы для фиксации нарушений в зоне отвода войск
- В МИДе РФ прокомментировали разведение сил в Золотом
- Столтенберг прокомментировал разведение сил в районе Золотого
- Разведение сил в Золотом: Губернатор Луганщины рассказал о ситуации
- Опубликована схема разведения сил и средств в районе Золотого (Карта)
- Глава СММ ОБСЕ прокомментировал начало разведения сил и средств в районе Золотого
- В ОБСЕ рассказали, как проходило разведение сил в Золотом (Видео)
- ВСУ не оставили ни одного населенного пункта при разведении у Золотого, – штаб ООС
- Зеленский назвал цель разведения сил на Донбассе
- Большой шаг вперед: Сайдик прокомментировал отведение сил в Золотом
- В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил и средств, – украинская сторона СЦКК (Фото)
Комментарии