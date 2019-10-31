Зеленский и Меркель обсудили подготовку к Нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры государств обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержке нашей страны.

Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поздравила с прогрессом, достигнутым в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского – после 7-ми дней «тишины» и другие вопросы.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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