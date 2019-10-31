Донбасс и Крым: Как Россия «проспала» информационную атаку Украины

В России не ожидали информационной атаки со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров по восстановлению территориальной целостности, в которых акцент сделан не только на Донбассе, но и на аннексии Крыма. Об этом заявила политолог Светлана Кушнир.

«Россияне "проспали", прозевали украинскую информационную атаку, целевая аудитория которой на самом деле на Западе. Здесь мы внутри, пока у нас акции "Нет капитуляции!", обвинения "слуг народа", мы не заметили, как сторона, представляющая президента Зеленского, заявила: вывести и разоружить все бандформирования на территории "Л-ДНР", и главное – вопрос оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должен рассматриваться в совместном блоке с аннексией Крыма», – отмечает она.

«Россиянам нечего было на это ответить. Два-три каких-то коротких заявления, которые просто "утонули". Не было сильной позиции, не ожидали. Эту контратаку "проспали"», – продолжила Кушнир.

По ее словам, в Украине общество и политики также не обратили внимание на смену риторики команды Зеленского с акцентом на Крым. «На самом деле на этих тонких нюансах Зеленский и его команда сыграли, и тут им нужно поставить плюс. Фактически сейчас они пытаются немного развернуть ситуацию», – считает политолог.

«Украинская сторона, которую и "Л-ДНР", и РФ постоянно обвиняют, что это мы не хотим отводить войска, – хотим, для европейских партнеров теперь показывает: "Смотрите – это РФ не хочет садиться за стол переговоров в Нормандской четверке, она хочет вынести за скобки вопрос Крыма, забыть о Крыме. Подождите, но Крым – это же Украина". Мало того, из-за аннексии Крыма были введены санкции, а потом уже начались боевые действия на Донбассе», – добавила эксперт.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для окончания войны и достижения стабильного мира на Донбассе нужно пройти три «неотъемлемых и последовательных» этапа. Он также сообщил, что украинские власти представят государственную стратегию реинтеграции Донбасса и Крыма для широкого обсуждения в обществе и назвал ее основные составляющие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: