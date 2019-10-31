Правозащитники рассказали о протестах шахтеров в «ЛНР»

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) горняки протестуют против невыплаты заработной платы. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».

По информации правозащитников, с 26 октября горняки шахты «Комсомольская» в Антраците отказались приступать к работе и не спустились в шахту. Таким образом шахтеры протестуют против невыплаты заработной платы на предприятии – зарплату горняки не получают 3 месяца. «Работники предприятия сообщают нам, что проблемы с выплатами заработной платы начались после информации в СМИ о возможном примирении и прекращении боевых действий», – сообщают в «Восточной правозащитной группе».

«Мы выяснили, что уголь, который добывается на шахте "Комсомольская", поставляется на Новочеркасскую ГРЭС, которая, в свою очередь, входит в ПАО "Оптовая генерирующая компания №2" (контрольный пакет акций у "Газпрома"). На данной ГРЭС была выделена квота на поставку угля из оккупированной части Луганской области, а именно угля марки А (антрацит)», – добавляют там.

Правозащитники объясняют, что при поставках угля на предприятия подобного уровня расчет за поставленный уголь происходит очень оперативно, поэтому невыплата заработной платы на шахте «Комсомольская» не обоснована. «Скорее всего, рабочим просто не хотят платить, надеясь, что люди в очередной раз промолчат», – отмечают в «Восточной правозащитной группе».

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