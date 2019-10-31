Путин прокомментировал разведение сил на Донбассе и встречи в Нормандском формате

Президент России Владимир Путин считает «не таким уж сложным» вопрос разведения сил и средств на Донбассе и готов к встречам в Нормандском формате. Об этом Путин заявил 30 октября, передает российское издание «ТАСС».

«Вопрос в том, доведет ли он [Зеленский] до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать», – уверяет Путин.

«Не такой уж сложный вопрос, на самом деле, – разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах… Это тянется годами», – заявил президент РФ.

Путин также заявил, что готов к встречам в Нормандском формате, однако такие саммиты должны быть тщательно подготовлены. «Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и в Нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом», – утверждает российский лидер.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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