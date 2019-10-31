Ситуация в пунктах пропуска утром 31 октября: Проезда ожидали 240 авто

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика. В рамках введения режима «желтый» все контрольно-пропускные функции осуществляется с усиленными мерами безопасности. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 38,6 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8970 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7970 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7850 человек и 1480 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3470 человек и 770 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10290 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «7:33. В Донецк в Марьинке много машин?»;

«Solovei»: «7:36. Ну не пусто, куча льготы/перевозов. Основная – до броневика машин 25»;

«Я»: «7:40. 8:38 (по местному времени, – ред.). "Каргилл". Пеших около 200 человек».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «6:12. Еленовка в сторону Украины: очередь от бывшего второго туалета. Движение началось».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Man»: «5:43. Октябрь в Украину от начала камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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