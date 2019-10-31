Сводка из зоны ООС за 30 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

вблизи Крымского – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибром 120 мм;

у Зайцево – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из стрелкового оружия;

у Пивденного – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Орехового – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики в минувшие сутки 31 раз нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 171 единица. Обстрелам подверглись поселок шахты "Трудовская", Донецкий аэропорт, Жабичево, Старомихайловка, Спартак, Минеральное, Крутая Балка на донецком направлении, поселок шахты им. Гагарина, Михайловка, Зайцево на горловском направлении, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Белая Каменка, Куликово, Петровское, Заиченко, Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Желобок и Пришиб. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия».

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