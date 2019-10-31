Красный Крест направил 9 грузовиков с гумпомощью на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса более 132 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Общий вес груза 132,3 тонны», – сказано в сообщении.

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