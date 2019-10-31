В НАТО ожидают от России выполнения ее обязательств по Минским соглашениям и продолжат поддерживать Украину в вопросе восстановления территориальной целостности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не признавало и не признает незаконную аннексию Крыма. Все члены Альянса едины в своем осуждении действий России. Минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям», – сказал он.

«Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по мирному урегулированию конфликта, и мы высоко ценим ваше лидерство и ваши усилия. НАТО поддерживает политически и практически Украину, помогая укрепить оборонные институты и Вооруженные силы Украины», – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что команда президента Украины имеет «мощный народный мандат» для проведения масштабных реформ, которые помогут нашей стране продвинуться в вопросе вступления в НАТО.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. Переговоры прошли в узком кругу, а по окончании встречи в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину глава государства примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО.

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