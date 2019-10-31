Россия ведет войну против НАТО, – Яценюк

Россия ведет войну против НАТО. Она использует для этого все возможности: и местечковый эгоизм отдельных членов Альянса, и желание других получить выгоду за счет «Северного потока – 2», и недальновидность тех, кто верит в договороспособность Кремля. Об этом пишет премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем Facebook.

«Тот, кто еще не осознал факта системной войны России против НАТО, является или слепцом, или недругом для всего западного союза свободных наций», – отметил Яценюк.

Политик подчеркнул, что приезд в Украину Североатлантического совета, руководящего органа НАТО – важное проявление солидарности с Украиной: «Мы благодарны за это».

В то же время, Арсений Яценюк подчеркнул, что приезд Генерального секретаря НАТО и высоких представителей государств-членов в Украину – «не только повод для комплиментов».

«Украина должна прямо сказать партнерам о большой угрозе и опасности, нависшей над нами всеми», – отметил Яценюк.

Эта угроза, подчеркнул политик, происходит от недостатка единства между союзниками.

Тот, кто сегодня препятствует и блокирует полноценную политическую поддержку Украины, «работает против всего Альянса», отметил лидер «Народного фронта».

«Тот, кто примирительно заигрывает с Москвой, пытаясь использовать нашу беду в собственных интересах, не получит никакой выгоды, но нанесет непоправимый ущерб миру и безопасности всей Европы», – подчеркнул Яценюк.

«Грозная и агрессивная армада, которая стремится к восстановлению прежних сфер влияния советской империи, сметет двери, которые Альянс держит закрытыми для Украины и Грузии», – отметил политик.

«Зато единство НАТО, твердая политическая воля и четкий план, как осуществить вступление наших стран в Альянс, способны остановить врага и предотвратить коррозию и разрушения Альянса», – подчеркнул Арсений Яценюк.

«Визит в Украину – это возможность для наших союзников осознать свою ответственность перед историей. Услышьте в наших словах надежду великого народа, который защищает и вас», – отметил Яценюк.

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