Зеленский подтвердил курс Украины на вступление в НАТО

Украина готова к новому уровню сотрудничества с НАТО и надеется на расширение пакета помощи со стороны Альянса в плане проведения реформ и укрепления обороноспособности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Благодарим за неизменную позицию союзников относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, и не признании аннексии Крыма. Благодарны за настоятельные требования НАТО к России прекратить агрессивные действия и вывести войска с оккупированных территорий Украины», – сказал он.

«Украина является последовательным и действующим партнером НАТО, который будет и дальше вносить взнос в безопасность на евроатлантическом пространстве и за его границами», – продолжил Зеленский.

Президент отметил, что украинские власти высоко ценят, что в 2018 году лидеры стран-участниц НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом Североатлантического Альянса.

«Со своей стороны мы понимаем, что только эффективные реформы являются залогом нашего членства в Альянсе. Мы преданы трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО, и именно на этом мы фокусируем наши совместные усилия. Мы планируем углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности, усилить устойчивость Украины к современным угрозам, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО», – заявил глава государства.

Он также поблагодарил НАТО за политическую и практическую поддержку реформ в Украине, в частности в сфере безопасности и обороны, а также выразил надежду в расширении пакета помощи со стороны Альянса.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. Переговоры прошли в узком кругу, а по окончании встречи в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину глава государства примет участие в заседании Комиссии Украина – НАТО.

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