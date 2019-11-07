В Донецке показали животных на самом колоритном рынке (Фото)

Артем Рыбин и его жена Татьяна побывали в неподконтрольном украинским властям Донецке у родителей. В ходе визита они посетили рынок «Соловки» в Ленинском районе, где посмотрели, каких можно приобрести животных.

Животных продают, выставив клетки на торговых рядах на улице. Породистые котята стоят 1,5 тыс. руб. (584 грн по местному курсу на 7.11.2019), щенков хаски можно купить за 4 тыс. руб. (1556 грн). Женщина-продавец объяснила Рыбиным, что продает дешево – пока не сделаны прививки.

Больших размеров нутрии черного и рыжего окраса продаются по 1 тыс. руб. (389 грн), месячные перепелки – по 100 руб. (39 грн). Также продаются кролики, индюки, павлины.

В крытом павильоне продают декоративных рыбок, хомяков, шиншилл, птиц – канареек, попугаев. Там же можно приобрести разнообразный корм для животных, клетки, аквариумы.

Рыбины назвали «Соловки» «самым колоритным рынком Донецка».

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