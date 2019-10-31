Полиция контролирует периметр и патрулирует улицы в Золотом, – Троян (Фото)

Усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка в Золотом-4 (Луганская обл.). Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян, передает пресс-служба МВД Украины.
После начала процесса разведения сил и средств в районе Золотого к несению службы привлечены усиленные патрули полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Вадим Троян проинспектировал работу правоохранителей.
Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах в районах разведения сотрудники полиции Луганщины и приданных сил несут службу в усиленном режиме. В частности, выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка.
Замглавы Нацполиции совместно с начальником полиции Луганщины Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями. «Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируем улицы. То есть, усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка», – отметил Вадим Троян.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском (Донецкая обл.). Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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