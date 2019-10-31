Есть два варианта: Лутковская о механизмах амнистии для Донбасса

Для восстановления мира и справедливости на Донбассе Украине подходит проведение судебной амнистии. Об этом рассказала экс-омбудсмен и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Теоретически в мире есть два варианта амнистии. Первый вариант – автоматическая амнистия для всех: простили все всех, развернулись и пошли жить по домам», – говорит она.

«Второй вариант – судебная амнистия. Когда человек заявляет: "А я в руки оружие не брал, меня заставили, я там копал траншеи, я не должен нести ответственность". Без проблем. Должен пройти суд, который должен в короткий срок рассмотреть этот вопрос, и освободить лицо от ответственности, согласно амнистии», – поясняет Лутковская.

«Я верю во второй вариант. Не потому, что я сейчас адвокат. Это моя давняя позиция, еще на посту Уполномоченного по правам человека ВР я об этом говорила. Я верю в нашу судебную систему. Наша судебная система в состоянии разобраться, собрать соответствующие доказательства, проанализировать их и вынести вердикт», – заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Экс-омбудсмен Украины также напомнила, что президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам реинтеграции Донбасса при Комиссии по вопросам правовой реформы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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