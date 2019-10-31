В Рубежном Ford Transit врезался в трактор: Госпитализированы два человека (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшими с участием трактора. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Авария произошла 30 октября около 16:00 на ул. Трудовой. Приехав на место вызова, полицейские обнаружили автомобиль Ford Transit, который столкнулся с трактором МТЗ-82. Как выяснилось, 34-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и совершил столкновение с ковшом трактора, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия водитель автомобиля Ford Transit получил телесные повреждения в виде рубленой раны лица с повреждением костей носа и верхней челюсти, а пассажир – в виде раны головы. Оба мужчины госпитализированы. Автомобиль Ford получил механические повреждения, на тракторе видимые повреждения не обнаружены.

На месте работала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств и составления соответствующих материалов.

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