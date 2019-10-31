Экономику неподконтрольного Донбасса надо будет восстанавливать, – министр

После установления мира и возвращения территорий экономику ныне неподконтрольного украинским властям Донбасса надо будет не только восстанавливать, но и развивать новый бизнес. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Важно понять, чего люди хотят. То, что было, точно нужно восстанавливать, но также нужно инвестировать в новые типы бизнеса и в образование. Бизнес-образование очень важно, чтобы человек мог открыть бизнес, по сути, это повышение квалификации», – сказал он.

«Должна быть простая модель – инвестиции и повышение квалификации, чтобы люди могли найти работу или создать свой бизнес, а инвестиции – чтоб был доступ к капиталу, чтобы этот опыт работал. Частично восстановим, но также надо и новое создавать», – заявил Милованов.

Министр развития экономики Украины ответил, могут ли собственники, которые из-за вооруженного конфликта на Донбассе, потеряли свой бизнес, рассчитывать на компенсацию от государства: «Я думаю, что да. Нужно думать, как это сделать, чтобы это было эффективно. Эффективно в данном случае означает, чтобы тот бизнес, который действительно пострадал, у него была поддержка, чтобы он "стал на ноги"».

«Те предприятия, которые вывезены [в РФ], в них [на Донбассе] можно инвестиции направить на восстановление. Но это, в целом, политический вопрос. Мы должны наработать механизм, что дальше будет происходить с этими предприятиями, и это решает не министр экономики. Это решается также всеми вместе на международных переговорах», – добавил Милованов.

Он также убежден, что экономический форум, который прошел в Мариуполе, показал, что инвесторы готовы инвестировать в подконтрольный Украине Донбасс, несмотря на наличие рядом вооруженного конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: