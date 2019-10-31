На Донетчине мошенники требовали у женщины крупную сумму за «спасение» матери

На Донетчине мошенники требовали у женщины 20 тыс. грн за «спасение» матери. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что злоумышленники позвонили на мобильный телефон женщины и, представившись следователями, сообщили, что ее мать причастна к ДТП в котором якобы пострадала девочка.

«Вчера (30 октября, – ред.) в дежурную часть Волновахского отдела полиции позвонила местная жительница Волновахи и сообщила о том, что на ее телефон позвонили неизвестные и представились следователями. "Правоохранители" сообщили ей, что ее мать якобы стала виновницей в дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала девочка. Злоумышленники требовали 20 тыс. грн за "освобождение" родного человека», – рассказали в полиции.

К счастью, женщина быстро сориентировалась и, позвонив своей матери, убедилась, что с ней все хорошо. После чего немедленно уведомила полицию о попытке мошенников обмануть ее.

«Полиция обращается к гражданам! Будьте осторожны и вовремя сообщайте о любых подозрительных ситуациях в правоохранительные органы. В любое время суток вы можете позвонить на 102 и проконсультироваться по вопросу что делать, если считаете, что вас пытаются обмануть. Если же вы или ваши родные, близкие, друзья или знакомые все-таки стали жертвами мошенников – не ждите, а немедленно звоните в полицию!», – обратились в пресс-службе.

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