Белый амур, толстолоб, карп: Водохранилище на Донетчине зарыбили молодняком (Фото)

Около 29 тыс. рыбин толстолобика, белого амура и карпа выпустили 30 октября в Краснооскольское водохранилище, что на Донетчине.

Водоем в селе Яцковка зарыбили молодняком: его растили 2 года. В воду рыбу выпускали через специальный 5-метровый рукав: чтобы молодняк не разбился о дно на мелководье. До водохранилища рыбу 60 км везли в бочке – из Купянского рыбхоза.

Ихтиолог сделал контрольное взвешивание: средний вес молодняка – 200 г. Зарыбление плановое, его проводят ежегодно весной или осенью. По словам начальника отдела ихтиологии Госагентства рыбхозяйства в Донецкой области Станислава Малого, рыба перенесла перевозку лучше, чем если бы это происходило по жаре. 95% молодняка выживет, 5% в силу различных причин погибнет.

Количество молодняка для конкретного водоема рассчитывается. Согласно расчетам, в водохранилище площадью 1250 га запустили 24 тыс. толстолобиков, 1 тыс. белого амура и 4 тыс. карпа. Как рассказал Станислав Малый, белый амур питается жесткой водной растительностью: он выедает водоросли и не дает развиваться заболоченности, препятствует цветению воды. Толстолобик в течение 2-х лет вырастет до 2 кг, и его можно будет ловить любому гражданину – не запрещенными орудиями лова. В целом же эта рыба может вырастать до 30 кг.

Кроме искусственно запущенных в водоем рыб, в водохранилище водятся щука, судак, сом, лещ, окунь и другие виды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!