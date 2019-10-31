Украина активизирует сотрудничество и совместные учения с НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий, обговорили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО», – сказал он.

«Мы также продолжим совместное укрепление безопасности и стабильности в Черноморском регионе, будем наращивать обмен информацией, развивать линии коммуникации, активизируем проведение совместных учебно-тренировочных мероприятий», – продолжил Зеленский.

Президент приветствовал поддержку НАТО в совершенствовании Военно-морских сил Украины.

«Вчера в Одессе делегация НАТО имела возможность посетить Одесскую морскую академию и Институт военно-морских сил. Благодарим за возможность стажировки наших кадетов и моряков на своих кораблях. Верим в дальнейшую поддержку ВМС Украины со стороны Альянса», – отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. Также в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину состоялось заседание Комиссии Украина – НАТО.

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