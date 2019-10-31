В штабе ООС показали визит американских дипломатов в Мариуполь (Фото)

В порту Мариуполя дипломатов из США ознакомили с ситуацией с безопасностью в Азовском море. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как сообщается, в районе проведения ООС делегация американских дипломатических представителей во главе с временно поверенным в делах США в Украине послом Уильямом Тейлором ознакомилась с ситуацией с безопасностью в Азовском море.

Во время визита в Мариупольский морской торговый порт американцы, с целью демонстрации военно-политической поддержки Украины и изучения аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития сотрудничества в оборонной сфере между нашим государством и США, посетили стоянку кораблей тактической группы «Тритон» ВМС ВС Украины.

В ходе визита представители командования Объединенных сил и частей Военно-морских сил ВС Украины ознакомили дипломатов из США с ситуацией в Азовском море.

Для дипломатической группы из США была проведена обзорная экскурсия на поисково-спасательном судне «Донбасс» и выход в море на малом бронированном артиллерийском катере «Кременчуг».

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