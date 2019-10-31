Зеленский обговорил с генсеком НАТО ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 31 октября, в Киеве обговорили ситуацию на Донбассе и в Азовском море. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе их совместной пресс-конференции заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы поговорили о ситуации с безопасностью на востоке Украины. Союзники приветствуют прогресс, который был достигнут в Станице Луганской, а также по другим направлениям, где прошло разведение [сил и средств]. Но в других местах конфликт на Донбассе и дальше забирает жизни», – сказал он.

«Мы обеспокоены отчетами об угрозах и ограничениях в работе наблюдателей ОБСЕ. Россия должна прекратить поддерживать боевиков на востоке Украины, вывести свои силы и технику с украинской территории», – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО в очередной раз поблагодарил президента Украины за прилагаемые усилия в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и заверил в поддержке Альянса.

«НАТО призывает Россию вернуть Украине суда, которые были захвачены в том году [в Азово-Керченской акватории], и обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море», – добавил он.

Как сообщалось ранее, сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. Также в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину состоялось заседание Комиссии Украина – НАТО.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: