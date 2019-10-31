Взрыв газового баллона на Донетчине: В ГСЧС рассказали подробности (Фото)

В г. Зализное (Донецкой обл.) в результате взрыва газового баллона пострадала женщина. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что ЧП произошло в квартире двухэтажного жилого дома.

«31 октября диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение от дежурного Национальной полиции о том, что в одном из домов на ул. Шоссейная в г. Зализное, что в Донецкой области произошел взрыв газового баллона. Спасатели 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, прибывшие на место происшествия, выяснили, что происшествие произошло в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома», – сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что взрыв баллона не привел к пожару. Хозяйка квартиры, где произошло ЧП, самостоятельно обратилась в больницу Торецка. Женщина госпитализирована с диагнозом: ожоги голеней, кистей рук и лица, ее состояние удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!