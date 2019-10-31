В деле МН17 могут появиться новые подозреваемые, – Bellingcat

В Bellingcat не исключают, что могут появиться новые подозреваемые по делу катастрофы рейса МН17. Об этом сообщил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс в интервью «Укринформу».

Основатель Bellingcat отметил, что он и его команда хорошо знают структуру, которая привела к катастрофе МН17.

«У нас нет конкретных имен тех, кто нажал на кнопку, и в каком-то смысле это не самое важное, потому что они являются частью структуры управления, которая привела их к нажатию кнопки, и вся эта структура виновна в том, что произошло. Мы имеем очень четкое представление об этой структуре – кто и за что отвечал. Я уверен, что Международная совместная следственная группа (JIT) еще лучше осознает все это», – сказал Хиггинс.

Он также не исключает, что в деле МН17 могут появиться новые подозреваемые.

«Я не знаю насчет свидетелей и других подобных деталей, но, возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс, я ожидаю, что первое заседание будет скорее административным, а собственно рассмотрение дела по существу начнется позже», – отметил основатель Bellingcat.

Как сообщалось ранее, в РФ сняли новое пропагандистское «кино», которое покажут в Гааге.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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