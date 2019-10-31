НАТО выделило Украине помощь в размере 40 млн евро

НАТО согласовало новый пакет практической поддержки и выделило Украине помощь в размере 40 млн евро. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО продолжает оказывать Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили свыше 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как командование и контроль, кибероборона и медицинская реабилитация», – сказал он.

«Мы помогаем раненным военнослужащим – мужчинам и женщинам получить необходимое лечение. Мы усиливаем устойчивость Украины к гибридным угрозам и кибератакам. Союзники НАТО продолжат проводить военные учения для украинских сил, и каждый день советники НАТО помогают в обеспечении внедрения реформ в секторе безопасности и обороны Украины», – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также сообщил, что Альянс увеличил поддержку Украины в Черноморском регионе путем проведения учений, обмена информацией и визитами в украинские порты.

Как сообщалось ранее, сегодня, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. Также в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину состоялось заседание Комиссии Украина – НАТО. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обговорили ситуацию на Донбассе и в Азовском море.

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