Очевидцы показали очереди на КПП «ДНР» в Еленовке и Александровке (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области перед КПП «ДНР» сегодня, 31 октября, собрались огромные очереди из автомобилей. Фото очередей публикуют очевидцы.

Очевидец Александр показал очередь перед КПП «ДНР» в Еленовке в сторону подконтрольной украинским властям территории. По его словам, на фото – не конец очереди, а за ним стоят еще примерно 20 автомобилей:

Еще один очевидец публикует очередь на КПП «Александровка» в сторону Курахово. По его словам, так выглядит очередь на мост:

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