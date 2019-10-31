КПВВ в Золотом готов к открытию, – Гайдай

Власти Луганщины готовы открыть КПВВ в Золотом, как только будут достигнуты соответствующие договоренности. Об этом сегодня, 31 октября, заявил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай во время встречи с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон рассказал о текущей деятельности организации на Луганщине и сообщил, что сейчас почти все визиты связаны с процессом разведения сил и средств у города Золотое. На встрече также обсуждалась текущая ситуация в Станице Луганской.
Глава Луганщины сообщил, что в Золотое он приехал заблаговременно и пообщался с местным населением и военными. «Инфраструктурные объекты работают в штатном режиме. Жалоб нет. Военные выполняют команду верховного главнокомандующего», – рассказал он.
Относительно дальнейших планов в Золотом Сергей Гайдай отметил ремонт помещения ФАПа и открытие аптечного пункта. «Контрольный пункт въезда-выезда в Золотом готов к открытию. На Луганщине это будет первое автомобильное сообщение с временно оккупированными территориями. Как только будут достигнуты соответствующие договоренности, мы его откроем», – заявил он и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение рассчитать стоимость ремонта автомобильной дороги между Северодонецком и Золотым.
Относительно восстановления разрушенной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ «Станица Луганская» Сергей Гайдай сообщил, что открытие может состояться и раньше установленных сроков. «Если не помешает погода, то мост можно будет открыть и чуть раньше запланированных сроков. Подрядчик должен сделать наиболее значительные работы до ухудшения погодных условий», – рассказал губернатор.
Следующее, что возможно реализовать быстро, – это открытие мобильных центров предоставления административных услуг, что позволит людям из временно неподконтрольных украинским властям территорий значительно упростить получение необходимых документов.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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