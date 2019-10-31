Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском (Донецкая обл.) может начаться на следующей неделе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Для встречи "нормандской четверки" было три условия – это подтверждение текста "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Золотом и Петровском. Когда мы говорим о Золотом, надо понимать, что это Катериновка: есть 5 участков Золотого, 4 из них контролирует украинская власть и украинские военные», – отметил он.
«Мы начали разведение в Катериновке. Если будет все безопасно, и в Петровском на протяжении недели – 7 дней будет режим тишины, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском. Поэтому у меня нет сомнений, что встреча в Нормандском формате состоится, если все стороны хотят встретиться, поскольку главный результат – договоренность о прекращении войны», – заявил Зеленский.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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