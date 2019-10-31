Три автомобиля и микроавтобус с детьми: В Мариуполе произошло ДТП (Фото)

В Мариуполе сегодня, 31 октября, около 10:00, на ул. Куинджи в районе старого хлебозавода произошло ДТП с участием 4-х автомобилей, которые двигались в одном направлении.
По предварительным данным, ЧП произошло на подъезде к пешеходному переходу, в аварии никто не пострадал. В микроавтобусе находились дети – ученики 1-2 класса ОШ № 40, которые ехали на спектакль в драмтеатре. После того как автобус попал в аварию, водитель вывел на улицу детей с преподавателем и пересадил в другой автобус.
На месте ДТП работали патрульные полицейские, а также прибыл эвакуатор, который отбуксировал пострадавшие автомобили с места происшествия. Подробности аварии выясняются.
Источник: Сайт города Мариуполя
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