Три автомобиля и микроавтобус с детьми: В Мариуполе произошло ДТП (Фото)

В Мариуполе сегодня, 31 октября, около 10:00, на ул. Куинджи в районе старого хлебозавода произошло ДТП с участием 4-х автомобилей, которые двигались в одном направлении.

По предварительным данным, ЧП произошло на подъезде к пешеходному переходу, в аварии никто не пострадал. В микроавтобусе находились дети – ученики 1-2 класса ОШ № 40, которые ехали на спектакль в драмтеатре. После того как автобус попал в аварию, водитель вывел на улицу детей с преподавателем и пересадил в другой автобус.

На месте ДТП работали патрульные полицейские, а также прибыл эвакуатор, который отбуксировал пострадавшие автомобили с места происшествия. Подробности аварии выясняются.

Источник: Сайт города Мариуполя

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: