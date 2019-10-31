В «ДНР»: Мужчина устроил стрельбу на улице Снежного

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) задержали местного жителя, который устроил стрельбу из автомата на одной из улиц города. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в «полицию» Снежного поступило сообщение о том, что в одном из районов города слышны автоматные выстрелы. «Стражи порядка задержали ранее не судимого 38-летнего мужчину и изъяли у него автомат Калашникова, который не был зарегистрирован в установленном порядке, а также 4 магазина и 77 патронов калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

В «МВД ДНР» заявили, что «действия злоумышленника квалифицируются согласно ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и п. "а" ч. 1 ст. 242 УК ДНР (хулиганство)».

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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